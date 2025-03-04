Вестник Кавказа

Частный дом горел в Веселом

Частный дом горел в Веселом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожар начался сегодня в жилом доме в одном из сел Моздокского района. В общей сложности пожар в частном доме тушили десять пожарных. Видео с места событий опубликовало республиканского МЧС.

Возгорание в жилом доме удалось потушить в Моздокском районе, рассказали в МЧС Северной Осетии.

Огненное ЧП случилось в селе Веселое. Огонь занялся в доме на улице Хетагурова.

На месте событий пожарные выяснили, что пламя охватило потолок в ванной. С огнем удалось справиться, он успел разойтись на площадь 10 кв м.

В результате никто не пострадал. Огонь тушили десять специалистов, они использовали две единицы техники.

 

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