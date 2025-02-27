Государство поддержит рублем туристические проекты Кубани

Кубань стала лидером по объему господдержки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Это открывает для региона практически безграничные возможности в реализации масштабные проектов в курортной сфере: благодаря поддержке президента и правительства РФ Кубань только в нынешнем году получит 451 млн рублей, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Возможности нацпроекта позволяют оснащать пляжи и создавать современную инфраструктуру, оборудовать подогреваемые бассейны, разрабатывать новые маршруты и проводить событийные мероприятия на курортах Черного и Азовского морей, в горной местности"
- Вениамин Кондратьев
Также в крае продолжается реализация национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь", "Инфраструктура для жизни", "Эффективная и конкурентная экономика" и других начинаний, добавил Кондратьев, передает "АиФ-Юг".