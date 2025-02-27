Вестник Кавказа

Государство поддержит рублем туристические проекты Кубани

Набережная у жд вокзал в Адлере
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Краснодарский край вышел в безусловные лидеры по объему государственной поддержки в рамках национального проекта по туризму в России: только в нынешнем 2025 году край получит на эти цели из бюджета страны почти полмиллиарда рублей.

Кубань стала лидером по объему господдержки в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Это открывает для региона практически безграничные возможности в реализации масштабные проектов в курортной сфере: благодаря поддержке президента и правительства РФ Кубань только в нынешнем году получит 451 млн рублей, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Возможности нацпроекта позволяют оснащать пляжи и создавать современную инфраструктуру, оборудовать подогреваемые бассейны, разрабатывать новые маршруты и проводить событийные мероприятия на курортах Черного и Азовского морей, в горной местности"

- Вениамин Кондратьев

Также в крае продолжается реализация национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь", "Инфраструктура для жизни", "Эффективная и конкурентная экономика" и других начинаний, добавил Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

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