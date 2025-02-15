Кубань потратит на ремонт дорог более 60 млрд рублей

Дорожный бюджет Кубани составит в этом году более 60 млрд рублей. Средства пойдут на ремонт более 200 км дорог.

В 2025 году году Краснодарский край планирует потратить на содержание дорог более 60 млрд рублей. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Сообщается, что средства направят на ремонт Тургеневского моста, а также на модернизацию Западного обхода Краснодара. Краевые власти намерены привести в порядок более 200 км транспортных магистралей.

Кондратьев также отметил, что более 1 млрд рублей власти намерены потратить на благоустройство. На Кубани планируется облагородить свыше 100 зон отдыха.