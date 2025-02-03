Вестник Кавказа

Азербайджанский вольник взял золото на ЧЕ U-23

Азербайджанский вольник взял золото на ЧЕ U-23
Борцы из Азербайджана завоевали 4 медали на чемпионате Европы среди юношей до 23 лет: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Золото заработал Арсений Джиоев, серебряные награды - Джейхун Аллахвердиев и Аганазар Новрузов, бронзу – Садыг Мустафазаде.

Представитель сборной Азербайджана по борьбе Арсений Джиоев стал чемпионом Европы U-23, золотую награду он завоевал на первенстве Старого Света в Тиране.

Борец-вольник (весовая категория 86 кг) в финальной схватке выиграл у Рахима Магамадова (Франция) со счетом 9:2, заняв первое место.

Еще один представитель азербайджанской сборной, Джейхун Аллахвердиев, в финале уступил Левику Микаеляну (Армения) со счетом 1:2. Таким образом он заработал серебро ЧЕ.

Еще одна серебряная награда ушла Аганазару Новрузову, проигравшему в итоговой схватке Исмаилу Ханиеву (UWW) со счетом 4:5.

Садыг Мустафазаде взял бронзовую медаль, выиграв у Сандро Курашвили из Грузии со счетом 5:3.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
930 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Парламенты Азербайджана и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве

Парламенты Азербайджана и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве

Владимир Путин наградил орденом Дружбы Сахибу Гафарову

Владимир Путин наградил орденом Дружбы Сахибу Гафарову

Баку-Астана: курс на стратегическое партнерство подтверждается

Баку-Астана: курс на стратегическое партнерство подтверждается

ICMP подсчитала человеческие потери Азербайджана в конфликте с Арменией

ICMP подсчитала человеческие потери Азербайджана в конфликте с Арменией

Азербайджан усиливает региональное сотрудничество в энергетической сфере

Азербайджан усиливает региональное сотрудничество в энергетической сфере

В Баку вручили награды победителям Кубка мира по спортивной гимнастике

В Баку вручили награды победителям Кубка мира по спортивной гимнастике

Самые красивые национальные парки Азербайджана: где находятся и почему интересны

Самые красивые национальные парки Азербайджана: где находятся и почему интересны

В разведке газа в Израиле будет участвовать Азербайджан

В разведке газа в Израиле будет участвовать Азербайджан

Усиление сотрудничества с Азербайджаном оценили в Нацбанке Грузии

Усиление сотрудничества с Азербайджаном оценили в Нацбанке Грузии

На ВДНХ привезли ковры из Дагестана и научили их ткать

На ВДНХ привезли ковры из Дагестана и научили их ткать

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы