Азербайджанский вольник взял золото на ЧЕ U-23

Борцы из Азербайджана завоевали 4 медали на чемпионате Европы среди юношей до 23 лет: одну золотую, две серебряные и одну бронзовую. Золото заработал Арсений Джиоев, серебряные награды - Джейхун Аллахвердиев и Аганазар Новрузов, бронзу – Садыг Мустафазаде.

Представитель сборной Азербайджана по борьбе Арсений Джиоев стал чемпионом Европы U-23, золотую награду он завоевал на первенстве Старого Света в Тиране.

Борец-вольник (весовая категория 86 кг) в финальной схватке выиграл у Рахима Магамадова (Франция) со счетом 9:2, заняв первое место.

Еще один представитель азербайджанской сборной, Джейхун Аллахвердиев, в финале уступил Левику Микаеляну (Армения) со счетом 1:2. Таким образом он заработал серебро ЧЕ.

Еще одна серебряная награда ушла Аганазару Новрузову, проигравшему в итоговой схватке Исмаилу Ханиеву (UWW) со счетом 4:5.

Садыг Мустафазаде взял бронзовую медаль, выиграв у Сандро Курашвили из Грузии со счетом 5:3.