Вестник Кавказа

Мария Стадник займется организационной работой в Федерации борьбы Азербайджана

Мария Стадник
© Фото: Федерация борьбы Азербайджана
Экс-борец вольного стиля Мария Стадник стала функционером ФБА. Она будет работать в должности координатора по женской борьбе.

Бывшая борец вольного стиля из Азербайджана Мария Стадник будет работать в Федерации борьбы республики. Соответствующую информацию подтвердили в самой ФБА.

Там отметили, что она заняла должность координатора по женской борьбе.

"Стадник будет заниматься организационной работой и применять свой богатый опыт для содействия развитию в Азербайджане женской борьбы"

– пресс-служба ФБА

Напомним, Мария Стадник – обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира и десятикратная чемпионка Европы. Четырехкратный призер Олимпийских игр. Накануне она объявила о завершении спортивной карьеры.

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