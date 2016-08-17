Мария Стадник займется организационной работой в Федерации борьбы Азербайджана

Экс-борец вольного стиля Мария Стадник стала функционером ФБА. Она будет работать в должности координатора по женской борьбе.
Бывшая борец вольного стиля из Азербайджана Мария Стадник будет работать в Федерации борьбы республики. Соответствующую информацию подтвердили в самой ФБА.
Там отметили, что она заняла должность координатора по женской борьбе.
"Стадник будет заниматься организационной работой и применять свой богатый опыт для содействия развитию в Азербайджане женской борьбы"
– пресс-служба ФБА
Напомним, Мария Стадник – обладательница двух золотых медалей чемпионатов мира и десятикратная чемпионка Европы. Четырехкратный призер Олимпийских игр. Накануне она объявила о завершении спортивной карьеры.