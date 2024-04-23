Выставка "Вдохновлённые ковром" в Музее Востока

В преддверии 8 марта Музей Востока открыл на ВДНХ выставку "Вдохновлённые ковром". Искусством ковроделия в Дагестане традиционно славятся именно женщины. В экспозиции представлены паласы, ковры, килимы и сумахи, которые созданы разными народами Дагестана.

На выставке можно увидеть работы художников, творивших в Дагестане в начале ХХ века, а также авторов советского периода. Также в экспозиции - современное изобразительное и декоративное искусство Дагестана - «ковровые» сумки и саквояжи, предметы из резного дерева и камня, медно-чеканная утварь и украшения.