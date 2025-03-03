Правящая партия теряет популярность в Турции

Граждане Турции хотели бы видеть у власти Народно-республиканскую партию, сообщает ORC. Правящая партия страны немного уступает НРП по популярности.

В Турции снизилась популярность правящей Партии справедливости и развития. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного исследовательской компанией ORC.

Соцопрос охватил 3,4 тыс человек в 26 провинциях республики.

У граждан интересовались, за какую партию они отдали бы свой голос, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Согласно результатам соцопроса, первое место по популярности в настоящее время занимает Народно-республиканская партия. Свои голоса за нее отдали 29,3% опрошенных. ПСР с 28,9% голосов располагается на втором месте. В тройку также входит Националистическое движение, заручившееся поддержкой 8,3% респондентов.