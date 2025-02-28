Вестник Кавказа

В окружении президента Турции опровергли ухудшение отношений с Россией

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Советник Эрдогана сообщил, что предположение об ухудшении отношений с Россией не соответствует действительности. По его словам, никакого охлаждения нет.

В отношениях России и Турции нет никакого охлаждения. Об этом заявил советник турецкого лидера по внешней политике и безопасности, отвечая на телеканале CNN Turk на вопрос журналиста о том, имеется ли какое-либо охлаждение в отношениях двух стран.

"Никакого перелома нет"

– Акиф Чагатай

Напомним, в конце февраля глава МИД РФ посещал Турцию. В рамках поездки Сергей Лавров провел переговоры с местным коллегой и президентом Турции.

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