Дмитрий Песков рассказал об отношениях России и Турции

Россия и Турция имеют многоплановые отношения, которые продолжают развиваться. Налаженная связь также позволяет согласовать любые контакты за часы, заявили в Кремле.
Отношения между Россией и Турции многоплановые, они продолжают развиваться, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Отношения между Москвой и Анкарой многоплановые, они продолжают развиваться. Идет интенсивный диалог"
- Дмитрий Песков
Он отметил, что отношения настолько близкие, что позволяют согласовать необходимые контакты за несколько часов.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту РФ Владимиру Путину как можно скорее посетить Анкару на прошлогоднем саммите БРИКС в Татарстане. Российский лидер принял приглашение и сказал, что обязательно приедет.