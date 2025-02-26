Запах нефтепродуктов взволновал Новороссийск

Жители Новороссийская жалуются на сильный запах нефтепродуктов. В МЦУ города заявили, что качество воздуха мониторится круглосуточно.

Жители кубанского города Новороссийска выражают свое недовольство из-за сильного запаха нефтепродуктов, сообщает пресс-служба МЦУ городской администрации.

Отмечается, что после многочисленных жалоб на запах нефти со стороны горожан городские власти обратились в надзорные органы для установления источника и принятия мер.

В МЦУ заявили, что периодическое появление запаха вызвано неблагоприятными метеоусловиями. Там же добавили, что это приводит к скоплению летучих меркаптанов в воздухе.

В ведомстве подчеркнули, что качество атмосферного воздуха в Новороссийские мониторится круглосуточно.