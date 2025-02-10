Вестник Кавказа

Новые выбросы нефтепродуктов зафиксировали на побережье Черного моря

очистка побережья Черного моря от мазута
© Фото: Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края
На Кубани приступили к сбору новых фрагментов мазута, обнаруженных на побережье Черного моря. После этого будет продолжена деликатная очистка основной территории пляжей.

На побережье Черного моря в Краснодарском крае обнаружены новые выбросы нефтепродуктов. Об этом 26 февраля информирует в своем Telegram-канале региональный оперштаб.

"26 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на 10 участках, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, обнаружили новые выбросы фрагментов нефтепродуктов"

– оперштаб Кубани

Там отметили, что в сейчас проводятся работы по сбору новых фрагментов мазута. После этого будет планируется продолжить деликатную очистку основной территории пляжей.

Напомним, в конце прошлого года во время шторма в Черном море потерпели крушение два танкера, в результате чего в воде оказалось примерно 2,4 тыс т нефтепродуктов.

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