Вестник Кавказа

Новые фрагменты мазута нашли под Анапой и Краснодаром

Новые фрагменты мазута нашли под Анапой и Краснодаром
© Фото: оперштаб Краснодарского края
В нескольких точках побережья Краснодарского края произошли очередные выбросы мазута из Черного моря. Их обнаружили около Анапы и Краснодара.

На побережье Анапы и Краснодара зафиксировали очередные выбросы мазута из Черно моря, рассказали в местном оперштабе.

"Незначительные выбросы мелкой фракции мазута выявили на участке, закрепленном за Краснодаром (пляж Джемете). Также небольшие новые выбросы мелкой фракции зафиксировали в зоне ответственности Выселковского района - на участке пляжа оздоровительного центра "Премьера" в Анапе"

- оперштаб Краснодарского края

Недалеко от лагеря "Жемчужина России" также были найдены небольшие фрагменты мазута под песком. Их раскрыл сильный ветер.

Напомним, что основные работы по очистке пляжей Черного моря окончены. Сейчас специалисты в основном борются с повторными выбросами нефтепродуктов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1085 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ночное ДТП в Сочи травмировало 7 человек

Ночное ДТП в Сочи травмировало 7 человек

Сочи всю ночь чистили от снега

Сочи всю ночь чистили от снега

Сочи продолжит штормить и засыпать снегом

Сочи продолжит штормить и засыпать снегом

Новороссийск отметит 23 февраля салютом

Новороссийск отметит 23 февраля салютом

Полиция ищет участников потасовки в Анапе

Полиция ищет участников потасовки в Анапе

Спасатели усилили наблюдения за водоемами в Краснодаре

Спасатели усилили наблюдения за водоемами в Краснодаре

Самолет Сочи – Томск сел в Оренбурге

Самолет Сочи – Томск сел в Оренбурге

Танкер столкнулся с сухогрузом в море рядом с Геленджиком

Танкер столкнулся с сухогрузом в море рядом с Геленджиком

Школьница ранена на учебных стрельбах в Сочи

Школьница ранена на учебных стрельбах в Сочи

Очистка Черного моря от мазута - приоритет, заявили в Минтрансе России

Очистка Черного моря от мазута - приоритет, заявили в Минтрансе России

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы