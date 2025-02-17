Новые фрагменты мазута нашли под Анапой и Краснодаром

В нескольких точках побережья Краснодарского края произошли очередные выбросы мазута из Черного моря. Их обнаружили около Анапы и Краснодара.

На побережье Анапы и Краснодара зафиксировали очередные выбросы мазута из Черно моря, рассказали в местном оперштабе.

"Незначительные выбросы мелкой фракции мазута выявили на участке, закрепленном за Краснодаром (пляж Джемете). Также небольшие новые выбросы мелкой фракции зафиксировали в зоне ответственности Выселковского района - на участке пляжа оздоровительного центра "Премьера" в Анапе"

- оперштаб Краснодарского края

Недалеко от лагеря "Жемчужина России" также были найдены небольшие фрагменты мазута под песком. Их раскрыл сильный ветер.

Напомним, что основные работы по очистке пляжей Черного моря окончены. Сейчас специалисты в основном борются с повторными выбросами нефтепродуктов.