В Air Astana рассказали о происшествии с самолетом

Накануне, в праздничный день 8 Марта, самолет из Актау не долетел до Алматы из-за чрезвычайного происшествия: у него отказал один из двигателей, сегодня авиакомпания Air Astana прокомментировала происшедшее.

Накануне самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, летевший по маршруту Актау-Алматы, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, пояснили сегодня в пресс-службе авиакомпании.

"8 марта 2025 года рейс KC 868, выполнявший перелет из Актау в Алматы, вернулся в аэропорт вылета. Экипаж отреагировал на техническое предупреждение о низком уровне масла в двигателе №1, отключив двигатель в соответствии со стандартными процедурами. Самолет благополучно приземлился в Актау"

- Air Astana

Летевшие на борту пассажиры отреагировали на авиапроисшествие не так спокойно, написав в соцсетях, что спустя 20 минут полета у самолета отказал двигатель. В салоне начало отключаться электричество, появились неприятный гул и запах гари. Стюардессы заметно нервничали, бегали туда-сюда, но люди сидели тихо, не понимая, что происходит. Самолет резко пошел вниз, начало потряхивать, однако он благополучно приземлился в Актау, пишет Sputnik Казахстан.

Пассажиры были доставлены до пункта назначения на резервном самолете группы компаний, сообщили в ГК Air Astana.