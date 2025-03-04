В тройном ДТП в Ставрополе пострадал ребенок

В Ставрополе произошла автоавария с участием трех автомобилей. В результате пострадали взрослый мужчина и его ребенок.

Тройное дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей произошло на одной из улиц Ставрополя, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 9 марта, в 21:00. Владелец автомобиля "Тойота" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался со "Шкодой" и "Фольксвагеном".

В результате столкновения ранения получили 35-летний владелец легковушки "Тойота" и его 7-летний ребенок. Пострадавшие отделались легкими повреждениями.

Отмечается, что серьезных травм им удалось избежать благодаря пристегнутым ремням безопасности. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В МВД добавили, что за рулем "Тойоты" находился 36-летний трезвый мужчины, который не является злостным нарушителем ПДД. Сейчас проводится проверка.