Житель Ставрополья погиб под колесами грузовика ночью

В Ставропольском крае грузовик сбил в темное время суток местного жителя. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Житель населенного пункта Обильное в Ставропольском крае ночью попал под колеса грузовика, он погиб, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия случилась вчера, 8 марта, в 21:00 мск на дороге Кочубей – Минеральные Воды. Мужчина решил перейти дорогу возле пешеходного перехода.

В этот момент водитель "Газели" не заметил человека на трассе и сбил его. От полученных повреждений оказавшийся под колесами машины мужчина скончался.

Отмечается, что владелец грузовика не был злостным нарушителем правил дорожного движения, его стаж составляет 10 лет. В настоящее время уточняются все обстоятельства случившегося.