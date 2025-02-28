Вестник Кавказа

Мужчина пострадал в ночном ДТП на Ставрополье

Мужчина пострадал в ночном ДТП на Ставрополье
© Фото: ГАИ Ставропольского края
Автоавария случилась сегодня ночью на трассе в Грачевском районе, фото с места событий опубликовало ГАИ Ставрополья. В столкновении двух машин травмы получил один человек.

Две машины стали участниками ДТП на Ставрополье вскоре после полуночи в Ставропольском крае, сообщает краевая Госавтоинспекция.

Предварительно установлено следующее. Авария случилась в ночь с четверга на пятницу, приблизительно в 00.15 мск, на трассе Астрахань-Элиста- Ставрополь. Водитель автомобиля Hyundai, мужчина 40 лет, ехал к Светлограду. В какой-то момент он выехал на встречку. Там его иномарка врезалась в машину "Лада Гранта", за рулем которой был 49-летний житель Ставрополя. Он пострадал, и его отвезли в Грачевскую больницу.

В ГАИ обратили особое внимание на то, что пострадавший водитель был пристегнут, благодаря чему тяжких травм он не получил.

Водитель Hyundai, живущий в Петровском районе, не входит в число злостных нарушителей и имеет солидный стаж вождения – более 20 лет.

Подробности аварии выясняются.

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Мужчина пострадал в ночном ДТП на Ставрополье
© Фото: ГАИ Ставропольского края
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