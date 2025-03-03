Рекордное количество мимозы из Абхазии получила Россия

Абхазия установила рекорд по поставкам мимозы в Россию в этом году. Подробную статистику привели в ФТС России. Объемы проданной в РФ мимозы выросли более чем в 1,6 раза.

Абхазская мимоза бьет рекорды: с конца января, когда начался сезон этих желтых цветов, россияне получили свыше 400 т мимозы, рассказали в ФТС РФ.

Статистика велась на сочинской таможне (а точнее, в МАПП Адлер): именно через нее ведутся поставки мимозы.

В общей сложности российская сторона получила свыше 400 т мимозы. Особенно активно поставки велись в течение нескольких дней перед 8 марта: тогда в сутки абхазская сторона направляла в Россию от 25 до 50 т "золотых" цветов. В минувшем году общий показатель составил 240 т.

В ведомстве отметили, что сезон мимозы в этом году начался раньше обычного – с конца января. Причина – аномально теплая погода.

Относительно географии поставок уточняется, что бизнесмены везли мимозу в разные города: Краснодар, Ростов-на-Дону, Москву и т.д.

"Для транспортировки мимозу упаковывали в коробки и перевозили в условиях низкого температурного режима. Цветочный груз проходил контроль в приоритетном порядке. Современные технические средства таможенного контроля позволили проводить таможенные операции без выгрузки товарных партий, быстро и эффективно"

– ФТС РФ