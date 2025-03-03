Вестник Кавказа

Рекордное количество мимозы из Абхазии получила Россия

Рекордное количество мимозы из Абхазии получила Россия
© Фото: ФТС России
Абхазия установила рекорд по поставкам мимозы в Россию в этом году. Подробную статистику привели в ФТС России. Объемы проданной в РФ мимозы выросли более чем в 1,6 раза.

Абхазская мимоза бьет рекорды: с конца января, когда начался сезон этих желтых цветов, россияне получили свыше 400 т мимозы, рассказали в ФТС РФ.

Статистика велась на сочинской таможне (а точнее, в МАПП Адлер): именно через нее ведутся поставки мимозы.

В общей сложности российская сторона получила свыше 400 т мимозы. Особенно активно поставки велись в течение нескольких дней перед 8 марта: тогда в сутки абхазская сторона направляла в Россию от 25 до 50 т "золотых" цветов. В минувшем году общий показатель составил 240 т.

В ведомстве отметили, что сезон мимозы в этом году начался раньше обычного – с конца января. Причина – аномально теплая погода.

Относительно географии поставок уточняется, что бизнесмены везли мимозу в разные города: Краснодар, Ростов-на-Дону, Москву и т.д.

"Для транспортировки мимозу упаковывали в коробки и перевозили в условиях низкого температурного режима. Цветочный груз проходил контроль в приоритетном порядке. Современные технические средства таможенного контроля позволили проводить таможенные операции без выгрузки товарных партий, быстро и эффективно"

– ФТС РФ

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1050 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турпоток в Абхазию в 2025 году вырастет на 10-15% - АТОР

Турпоток в Абхазию в 2025 году вырастет на 10-15% - АТОР

&quot;Ласточки&quot; из Сочи в Сухум могут ускориться

"Ласточки" из Сочи в Сухум могут ускориться

В Абхазии банковские карты россиян могут не работать

В Абхазии банковские карты россиян могут не работать

Россия окажет поддержку Абхазии в энергетике

Россия окажет поддержку Абхазии в энергетике

Путин и избранный президент Абхазии встретились в Кремле

Путин и избранный президент Абхазии встретились в Кремле

Ситуация в Абхазии для туристов 2025: выборы, электричество, мазут

Ситуация в Абхазии для туристов 2025: выборы, электричество, мазут

Владимир Путин встретится с новым президентом Абхазии в Москве

Владимир Путин встретится с новым президентом Абхазии в Москве

Поставки мимозы из Абхазии в Россию близки к рекорду

Поставки мимозы из Абхазии в Россию близки к рекорду

Туроператоры рассказали о ситуации в Абхазии с туристами

Туроператоры рассказали о ситуации в Абхазии с туристами

ЦИК Абхазии официально подвел итоги выборов президента

ЦИК Абхазии официально подвел итоги выборов президента

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы