Вестник Кавказа

Поставки мимозы из Абхазии в Россию близки к рекорду

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С начала года в Россию поступило более 350 тонн абхазской мимозы. Цветение в 2025 году началось раньше обычного благодаря теплой погоде.

К началу марта из Абхазии в Россию ввезли более 350 т мимозы, информирует Сочинская таможня.

Поставки 2025 года превышают прошлогодние почти на 100 т. Абхазскую мимозу поставляют упакованной в коробки, цветочный груз перевозят в низком температурном режиме.

За минувшие сутки в Россию прибыло почти 50 т мимозы - на прошлой неделе поставки приостанавливалась решением Россельхознадзора, они вновь возобновились и активизировались со 2 марта. Поставщики спешат обеспечить российский рынок главным весенним цветком к Международному женскому дню.

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