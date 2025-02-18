Мимозу из Абхазии снова разрешили в России

Импорт абхазской мимозы в Россию возобновился накануне. Запрет на поставки действовал с 22 февраля из-за цветочного трипса.
Мимоза из Абхазии снова разрешена для ввоза в Россию со 2 марта.
Соответсвующее разрешение дано Россельхознадзором под гарантии Госинспекции по карантину растений Абхазии.
Поставки были остановлены 22 февраля, в партии цветов из Абхазии Карантинная служба РФ обнаружила калифорнийский цветочный трипс.
С воскресенья поставляться из Абхазии может не только весенняя мимоза, но и другие растения - луковицы цветов, декоративная зелень, срезанные цветы.