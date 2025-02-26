Вестник Кавказа

В ХАМАС осудили отключение электричества Израилем в Газе

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Израиль отключает подачу электричества в сектор Газа. В ХАМАС заявили о попытках оказать давление на палестинское движение.

ХАМАС осудил решение Израиля отключить свет в секторе Газа, пишут ближневосточные СМИ. 

"Мы решительно осуждаем (...) отключение электричества в Газе после лишения продовольствия, лекарств и воды"

– член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк

По словам одного из руководителей палестинского движения, Тель-Авив таким образом пытается оказать давление на ХАМАС.  

Израильские СМИ, в свою очередь, отмечают, что отключение электроэнергии затронет только одну опреснительную станцию в Газе. Других объектов, связанных с электросетями Израиля, в анклаве нет. 

Глава Минэнерго Израиля Эли Коэн объяснил решение необходимостью обеспечить освобождение заложников и избавить анклав от присутствия ХАМАС после завершения боев, передает "Интерфакс". 

"Мы задействуем все имеющиеся у нас инструменты, чтобы обеспечить возвращение наших заложников домой и отсутствие ХАМАС в Газе после войны"

– Эли Коэн

Отметим, что в ХАМАС ранее заявили о готовности перейти ко второму этапу переговоров по Газе.

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