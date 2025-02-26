В ХАМАС осудили отключение электричества Израилем в Газе

ХАМАС осудил решение Израиля отключить свет в секторе Газа, пишут ближневосточные СМИ.
"Мы решительно осуждаем (...) отключение электричества в Газе после лишения продовольствия, лекарств и воды"
– член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришк
По словам одного из руководителей палестинского движения, Тель-Авив таким образом пытается оказать давление на ХАМАС.
Израильские СМИ, в свою очередь, отмечают, что отключение электроэнергии затронет только одну опреснительную станцию в Газе. Других объектов, связанных с электросетями Израиля, в анклаве нет.
Глава Минэнерго Израиля Эли Коэн объяснил решение необходимостью обеспечить освобождение заложников и избавить анклав от присутствия ХАМАС после завершения боев, передает "Интерфакс".
"Мы задействуем все имеющиеся у нас инструменты, чтобы обеспечить возвращение наших заложников домой и отсутствие ХАМАС в Газе после войны"
– Эли Коэн
Отметим, что в ХАМАС ранее заявили о готовности перейти ко второму этапу переговоров по Газе.