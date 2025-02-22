ХАМАС и Израиль готовы к переговорам о втором этапе перемирия

Сегодня в Каире проходят новые переговоры по переходу ко второму этапу перемирия в секторе Газа. ХАМАС уже заявил о позитивных моментах в дискуссиях, позволяющих надеяться на какую-либо перспективу продвижения изначального плана прекращения огня на палестинских землях.

ХАМАС полностью готов к переговорам по выполнению второго этапа перемирия в секторе Газа, и текущие дискуссии в Каире указывают на появление такой перспективы. Об этом палестинскими СМИ заявил представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кануа, в составе делегации прибывший в столицу Египта для обсуждения с посредниками и Израилем путей перехода от первого этапа перемирия ко второму.

Аль-Кануа поблагодарил за работу дипломатов Египта и Катара за содействие продвижению изначальных договоренностей по прекращению огня в секторе Газа, подразумевающих на втором этапе вывод израильских войск с палестинских территорий.

"Усилия египетских и катарских посредников для выполнения соглашения о прекращении огня продолжаются, есть позитивные сигналы касательно начала переговоров о втором этапе"

– Абдель Латиф аль-Кануа

Представитель ХАМАС не стал уточнять, какие "позитивные сигналы" по второму этапу перемирия поступают через посредников с израильской стороны. При этом со слов главы МИД Катара Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани известно, что арабские государства предлагают Израилю гарантии безопасности, если Тель-Авив согласится на формирование независимой Палестины.

Аль Тани в беседе с известным американским интервьюером Такером Карлсоном отметил также, что арабские государства предложили Израилю еще и интеграцию экономик, однако пока что Тель-Авив на все отвечает отказом, как только ставится вопрос о независимости Палестины.

"Предлагалась даже демилитаризация будущего палестинского государства, то есть не полная его независимость. Таким образом, мы фактически были готовы предложить всё, но в ответ всегда всё только отвергалось"

– глава МИД Катара

Напомним, что 1 марта завершился первый, полуторамесячный этап перемирия в секторе Газа, в ходе которого ХАМАС выдал Израилю заложников, а израильские власти выпустили из тюрем множество палестинских заключенных. 2 марта должен был начаться второй этап, но из-за нежелания Тель-Авива терять военный контроль над ситуацию в секторе Газа первый этап был условно продлен (поскольку обмена заложниками и заключенными больше не происходит) до конца Песаха, то есть до 20 апреля.

Это время по предложению администрации американского президента Дональда Трампа отведено на переговоры по переходу ко второму этапу перемирия либо принятию каких-либо новых договоренностей. Часть заложников остаются в плену у ХАМАС, и Израиль требует их полной выдачи, в связи с чем со 2 марта Еврейское государство блокирует гуманитарную помощь для палестинцев сектора Газа.