Вестник Кавказа

ХАМАС отпустит заложников только при бессрочном перемирии – СМИ

ХАМАС отпустит заложников только при бессрочном перемирии – СМИ
© Фото: IRNA
В палестинском движении ХАМАС ответили на ультиматум Трампа. Руководство организации все еще отстаивает идею бессрочного перемирия с Израилем, несмотря на угрозы из Вашингтона.

В ХАМАС заявили, что не рассматривают всерьез угрозы президента США Дональда Трампы и по-прежнему нацелены на достижение бессрочного перемирия с Израилем. Только это станет залогом полного освобождения заложников, подчеркнули в палестинском движении. 

Как передает издание Associated Press, в руководстве ХАМАС рассчитывают на вторую фазу заключенного ранее перемирия, что станет сигналом для полного освобождения заложников. В палестинском движении обвиняют Вашингтон и Тель-Авив в срыве второй фазы соглашения. 

Напомним, ранее лидер США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением в случае отказа освободить заложников.

Отметим, что в плену ХАМАС продолжают оставаться несколько десятков заложников. Пятеро из них – американцы.

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