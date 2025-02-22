ХАМАС отпустит заложников только при бессрочном перемирии – СМИ

В палестинском движении ХАМАС ответили на ультиматум Трампа. Руководство организации все еще отстаивает идею бессрочного перемирия с Израилем, несмотря на угрозы из Вашингтона.

В ХАМАС заявили, что не рассматривают всерьез угрозы президента США Дональда Трампы и по-прежнему нацелены на достижение бессрочного перемирия с Израилем. Только это станет залогом полного освобождения заложников, подчеркнули в палестинском движении.

Как передает издание Associated Press, в руководстве ХАМАС рассчитывают на вторую фазу заключенного ранее перемирия, что станет сигналом для полного освобождения заложников. В палестинском движении обвиняют Вашингтон и Тель-Авив в срыве второй фазы соглашения.

Напомним, ранее лидер США Дональд Трамп пригрозил ХАМАС полным уничтожением в случае отказа освободить заложников.

Отметим, что в плену ХАМАС продолжают оставаться несколько десятков заложников. Пятеро из них – американцы.