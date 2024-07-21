Вестник Кавказа

Группа экстремистов задержана в Казахстане

Группа экстремистов задержана в Казахстане
© Фото: пресс-служба МВД Республики Казахстан
На юге Казахстана поймали группу радикалов. Ее члены оскорбляли в соцсетях граждан других вероисповеданий. Лидеры данной группы арестованы.

В Туркестанской области Казахстана обезврежена группа экстремистов, которая занималась разжиганием религиозной розни и распространением запрещенных материалов.

Как передает портал Polisia.kz, работники подразделения по противодействию экстремизму вместе с КНБ пресекли деятельность радикальной группировки.

Установлено, что члены экстремисты сформировали группу на основе радикальных религиозных вероубеждений. Они распространяли в соцсетях ролики, в которых унижали достоинство и оскорбляли граждан другой веры.

Помимо этого, преступники занимались вербовкой и распространением среди населения материалов, которые ранее суд признал экстремистскими.

В ходе обысков по местам жительства и работы обнаружено свыше 20 единиц религиозной литературы, наркотические вещества, незаконно хранящееся оружие с боеприпасами.

Отмечается, что лидеры экстремистской группировки арестованы. Следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств, продолжаются.

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