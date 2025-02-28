В Казахстане отправили в тюрьму виновницу пожара в общежитии

Суд в Казахстане осудил хозяйку общежития, в котором произошел пожар, ставший причиной гибели людей. Женщина получила тюремный срок.

Суд в Астане вынес приговор по делу о пожаре общежитии, в ходе которого погибли три человека. Владелица помещений получила тюремный срок. Информация была расстроена пресс-службой МЧС республики.

Дело было заведено по статье о нарушении правил пожарной безопасности, ставшем причиной гибели людей. В ходе расследования выяснилось, что владелица сдавала в аренду жилые помещения без необходимой документации. Также в общежитии не были приняты меры пожарной безопасности.

Сообщается, что виновница получила пять лет тюрьмы, приговор пока не вступил в законную силу.