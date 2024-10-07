Вестник Кавказа

Кнессет Израиля вслед за США задумался над выходом из ВОЗ

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израильские законодатели намерены обсудить возможный выход страны из членства во Всемирной организации здравоохранения – это будет предпринято после того, как на такой шаг решилось новое руководство США.

Вслед за США Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) может покинуть Израиль - израильские законодатели намерены обсудить такую возможность уже завтра.

Согласно заявлению Кнессета (однопалатного представительного и законодательного органа Израиля), уже завтра, в понедельник, Комитет Кнессета по здравоохранению проведет специальную дискуссию на тему "Выход Израиля из ВОЗ", дебаты пройдут по просьбе членов партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также депутатов парламента от крайне правых партий, , сообщает Times of Israel.

"Политика организации часто запятнана антисемитизмом и явной дискриминацией в отношении Израиля и представляет собой серьезное нарушение легитимности государства Израиль как суверенного государства"

- Кнессет Израиля

Ранее ВОЗ выступила с резкой критикой действий Израиля в Газе, в частности нападений на больницы, на что Израиль заявил, что "ХАМАС и другие террористические группировки в Газе используют больницы в качестве плацдармов для нападений". 

Напомним, ранее Тель-Авив вслед за Вашингтоном решил покинуть Совет ООН по правам человека. В самом органе заявили, что такое решение не имеет юридического веса, так как Израиль не является членом Совета, тогда как в Тель-Авиве объяснили такое решение необъективным подходом органа к оценке ситуации в регионе. По мнению властей Израиля, Совет сознательно фиксируется на действиях еврейского государства, очерняя политику Тель-Авива.

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