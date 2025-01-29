Израиль объявил о выходе из Совета ООН по правам человека

Тель-Авив вслед за Вашингтоном решил покинуть Совет ООН по правам человека. В самом органе заявили, что такое решение не имеет юридического веса, так как Израиль не является членом Совета.

Израиль принял решение оставить Совет ООН по правам человека, сообщили в МИД страны

В Тель-Авиве объяснили решение необъективным подходом органа к оценке ситуации в регионе. По мнению властей Израиля, Совет сознательно фиксируется на действиях еврейского государства, очерняя политику Тель-Авива.

"Совет ООН по правам человека традиционно защищает нарушителей прав человека, позволяя им уклоняться от ответственности, и вместо этого одержимо демонизирует единственную демократическую страну на Ближнем Востоке – Израиль. Этот орган сосредоточен на нападках на демократическое государство и распространении антисемитизма, а не на защите прав человека"

– глава МИД Израиля Гидеон Саар

При этом в самом Совете ООН отметили, что Израиль юридически не может покинуть орган, так как не является его членом. Согласно заявлению официального представителя Совета Паскаля Сима, Тель-Авив является только наблюдателем.