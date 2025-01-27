Израиль готовит эвакуацию Газы

Израиль с большим оптимизмом поддержал идею президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа - ее приветствовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а министр обороны Исраэль Кац поручил армии подготовить план переселения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал идею президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа в другие страны, отметив, что это сыграет огромную роль в сворачивании агрессии Ирана.

"Они могут уехать, они могут переехать и вернуться. Вы должны восстановить Газу. ...Это первая хорошая идея, которую я услышал"

- Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер призвал "развивать, изучать и воплощать в жизнь" эту идею, отметив, что это "создаст новое будущее для всех".

Нетаньяху полагает, что большинство арабских стран перестали считать Израиль своим главным врагом и стали смотреть на Иран, и приход Трампа в Белый дом "дает огромную-огромную поддержку тем, кто желает увидеть сворачивание агрессии Ирана".

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также приветствовал план президента США, и вдохновленный этим, поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добровольно покинуть анклав.

"Я приветствую смелый план президента США Дональда Трампа. Жителям Газы должна быть предоставлена ​​свобода выезда и иммиграции, как это принято во всем мире. План будет включать варианты выезда через наземные переходы, а также специальные меры для выезда по морю и воздуху"

- Исраэль Кац

План, разработанный аналитиками ЦАХАЛ, позволит бы любому жителю Газы "уехать в любую точку мира, которая его примет", добавил глава оборонного ведомства Израиля.

Расселение Газы – миф или реальность?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" оценил реалистичность планов США и Израиля эвакуировать население Газы на время восстановления сектора после бомбардировок.

"О том, насколько реалистичны эти идеи, можно судить по информации, что палестинцев в случае насильственного расселения предлагается отправить в Пунтленд и Сомалиленд в Сомали, а также в Марокко. Это подразумевает колоссальные финансовые затраты, которые непонятно кто должен будет нести. Дональд Трамп заявил, что платить за вывоз людей из Газы должны арабские страны – но почему они вообще должны заниматься тем, что придумали в Вашингтоне? Тем более все арабские государства против даже постановки вопроса о расселении сектора Газа", - прежде всего сказал он.

"Белый дом и госсекретарь Марко Рубио заявили, что США не будут оккупировать сектор Газы, не будут размещать там американские войска и платить за происходящее. То есть они хотят, чтобы их идеи воплотил кто-то другой: 1,8 млн человек должны покинуть свою землю, чтобы Израиль жил в мире, а что с этими людьми будет, Вашингтону неважно. Заметьте, США не предлагают вывести людей из сектора Газа на территории, которые Израиль контролирует с 1947 года – а ведь именно с этих земель порядка 1,5 млн человек переселились в сектор Газа. План отправить палестинцев на земли их предков, в Израиль, я думаю, поддержат все (кроме самого Израиля и США). В то же время идея полностью лишить палестинцев земли и государства, не имеет связи с реальностью", - подчеркнул Турал Керимов.

"Возможно, мы наблюдаем попытку Дональда Трампа путем шантажа заставить ОАЭ и Саудовскую Аравию дать денег на реконструкцию Газы прямо сейчас. Напомню, что Абу-Даби и Эр-Рияд ставят условие, что Израиль должен вывести войска из Газы и выйти за пределы сектора – только после этого они согласны решать вопросы по восстановлению палестинских городов и финансированию жизнеобеспечения. Трамп хочет обойти это условие, хотя заставить арабские страны платить здесь и сейчас тоже не удастся, они просто не станут этого делать. Американцы уже поняли, что ни одна арабская страна не примет такое количество людей, поэтому предлагают поселить их в Сомали, но у них совершенно не продуманы технические вопросы, начиная с того, кто будет заниматься этой депортацией", - обратил внимание востоковед.

Последствия расселения Газы

Советник медиагруппы "Россия сегодня" раскрыл перспективы проекта Трампа. "Если представить, что каким-то образом удалось депортировать насильственным путем 1,8 млн палестинцев из Газы, то сначала их будут расселять на территории сопредельных государств (поскольку привезти их в Сомалиленд и высадить в пустыню, на необитаемую территорию, невозможно). Это приведет к страшным последствиям для того же Египта, вплоть до, гражданской войны, революции и смены власти с возвращением к руководству государством "Братьев-мусульман" (запрещенная в России террористическая организация). В 11-миллионной Иордании и так около 60-70% населения – это палестинские беженцы и их потомки, а при столь массовом переселении из Газы она перестанет быть шиитским королевством и к власти в ней придут силы, не связанные с предыдущей иорданской историей", - предупредил Турал Керимов.

"Важно, что переселение палестинцев из Газы, создав крупные катаклизмы в соседних странах, не приведет к миру в самом секторе. Это самое большое заблуждение. Никто не примет подобного варианта "окончательного решения" палестинского вопроса Израилем и США. Расселение Газы не снимает напряженности вокруг Иерусалима – никто в арабском мире не признает за Израилем права на полный и безоговорочный контроль Иерусалима и Храмовой горы, более того, именно эта тема может привести к войне между Израилем и странами региона", - отметил востоковед.

"Руководителям региональных государств придется начать религиозную войну против Израиля, чтобы их не свергло собственное население, которое за полтора года боевых действий в секторе Газа стало более радикальным. Таким образом, идеи Трампа никоим образом не приближают решение палестино-израильского конфликта. Что касается поддержки Нетаньяху и Каца этих идей, то Израиль, скорее всего, просто возобновит боевые действия в секторе Газа, как только вернет всех живых заложников. Это приведет только к разрастанию ужаса, который там происходит, вплоть до аннексии Западного берега реки Иордан, что кратно усложнит ситуацию на Ближнем Востоке", - заключил он.