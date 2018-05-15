Вестник Кавказа

Трамп призвал снести сектор Газа

Дональд Трамп
© Фото: Белый дом
Президент США Трамп радикально высказался о перспективах возрождения сектора Газа. По словам Трампа, анклав не подлежит восстановлению.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сектор Газа стал непригодной территорией для жизни, поэтому единственным выходом является полный снос городских кварталов анклава.  

"Мало что осталось, по чему можно ударить. Это площадка под снос. Все место снесено. Это небезопасно, это антисанитария. Это не то место, где люди хотят жить"

– Дональд Трамп 

По словам лидера США, жителей палестинского анклава следует переселить. При этом Трамп отметил, что США не будут финансировать этот процесс, положившись на ресурсы ближневосточных государств. 

Палестинские власти, в свою очередь, высказались категорически против планов переселения, заявив, что жители Газы не оставят свою землю.

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