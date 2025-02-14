Вестник Кавказа

Россиянам проиндексируют социальные пенсии почти на 15%

Россиянам проиндексируют социальные пенсии почти на 15%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В РФ с 1 апреля поднимут социальные пенсии на 14,75%. Бюджету страны это обойдется в 85 млрд рублей.

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 14,75%, поведал премьер РФ Михаил Мишустин. 

"Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5 процента увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума"

– Михаил Мишустин 

Отметим, что государственная поддержка затрагивает граждан с инвалидностью, а также тех, кто потерял кормильца. Также повышение пенсии ожидает ветеранов ВОВ, пострадавших от радиационных и других техногенных аварий, летчиков-испытателей, космонавтов и другие льготные категории. 

Рассчитывать на повышение пенсии могут более 4 млн человек. На увеличение социальных госвыплат из бюджета выделят 85 мллрд рублей.

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