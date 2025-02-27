Курорты Турции могут стать доступнее для россиян

Благодаря снижающейся инфляции цены на отдых в Турции могут стать более доступными для россиян, полагают турецкие аналитики: а значит, страна вернет былой интерес российских туристов, которых отпугивают высокие цены.

Снижение галопировавшей инфляции в Турции может оказать существенное влияние на рост туристического потока, в том числе и отдыхающих из России, которых сейчас сдерживают высокие цены и на отдых, и на товары в турецких магазинах, полагает турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

"После июня мы увидим годовой уровень инфляции ниже 30%. После этого мы ожидаем, что снижение продолжится по убывающей"

- Мустафа Реджеп Эрчин

Это означает, что Турция вскоре может стать недорогой для отдыха российских туристов, тогда как в Испании, Греции и Египте инфляционные риски только усугубляются. Этот фактор может вывести Турцию на первое место для туристов в предстоящий летний сезон, передает РИА Новости.

В стране уже заметно выросло число заявок на ранее бронирование на курортах страны, в том числе, россиянами, сообщала ранее проправительственная газета Türkiye.

Напомним, в минувшем феврале 2025 года годовая инфляция в Турции составила 39,05% - это самый низкий показатель с июля 2023 года, свидетельствуют данные Института статистики страны (TÜİK). В январе 2025 года годовая потребительская инфляция в Турции составила 42,12%, упал и индекс потребительских цен: в январе его рост составлял 5,03%, а в феврале снизился до 2,27%