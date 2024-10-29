Вестник Кавказа

Годовая инфляция в Турции пошла на убыль

Годовая инфляция в Турции пошла на убыль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В минувшем феврале 2025 года годовая инфляция в Турции составила 39,05% - это самый низкий показатель с июля 2023 года, свидетельствуют данные Института статистики страны.

Турции в минувшем месяце удалось добиться минимального с июля 2023 года инфляции – она составила всего 39,05%: этот показатель в стране снижается уже девятый месяц подряд, утверждает Институт статистики Турции (TÜİK).

В январе 2025 года годовая потребительская инфляция в Турции составила 42,12%, упал и  индекс потребительских цен: в январе его рост составлял 5,03%, а в фкврале снизился до 2,27%, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

В месячном исчислении базовый индекс потребительских цен вырос на 1,80%, и это намного ниже роста на 5,59%, зафиксированного в январе.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед депутатами парламентской фракции ПСР рассказал о стратегических целях страны и политикой, ориентированной на улучшение благосостояния ее жителей.

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