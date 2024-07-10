Вестник Кавказа

Эрдоган обозначил стратегические цели Турции

Эрдоган обозначил стратегические цели Турции
© Фото: пресс-служба президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении перед депутатами парламентской фракции ПСР рассказал о стратегических целях страны, которые определяются ориентацией на улучшение благосостояния ее жителей.

Стратегические цели, стоящие перед Турцией, определяются политикой, ориентированной на интересы людей, заявил накануне, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Своими стратегическими шагами и политикой, ориентированной на интересы людей, восходящая звезда афро-евразийского региона Турция пишет историю"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер также рассказал о последних событиях в регионе, подчеркнув, что именно здесь пишется новая история и формируется грядущее столетие Турции, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

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