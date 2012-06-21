В Турции снизили учетную ставку до 45%

Центробанк Турции сегодня принял решение о снижении уровня учетной ставки. Ставка снижена до 45% на первом заседании в 2025 году.

Центральный банк Турции на заседании комитета по монетарной политике 23 января принял решение о том, чтобы понизить уровень учетной ставки.

Ставка, ранее составлявшая 47,5%, опустилась до 45%.

"Комитет принял решение снизить учетную ставку (ставка аукциона недельного РЕПО) до 45%"

– турецкий регулятор

В Турции сохраняется высокая инфляция, ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в этом году планируется для снижения инфляции постепенно понижать учетную ставку.