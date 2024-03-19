Замедление инфляции до 43% ожидают в Турции

Инфляция в Турции продолжает замедляться и по итогам текущего года может достигнуть 43%, следует из расчетов МВФ. В начале текущего месяца показатель впервые за долгое время оказался ниже 50%.

К концу нынешнего года инфляция в Турции опустится до уровня 43%, такая оценка содержится в отчете МВФ.

Как сообщает издание Ekonomim, в начале октября годовая инфляция в Турции впервые более чем за год оказалась ниже 50%. Она достигла 49,38%.

Специалисты ожидают, что потребительские цены в стране будут расти все медленнее. За следующий год инфляция должна упасть до 24%. А к концу 2026 года она опустится до чуть более чем 17%.