Вестник Кавказа

Замедление инфляции до 43% ожидают в Турции

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Инфляция в Турции продолжает замедляться и по итогам текущего года может достигнуть 43%, следует из расчетов МВФ. В начале текущего месяца показатель впервые за долгое время оказался ниже 50%.

К концу нынешнего года инфляция в Турции опустится до уровня 43%, такая оценка содержится в отчете МВФ.

Как сообщает издание Ekonomim, в начале октября годовая инфляция в Турции впервые более чем за год оказалась ниже 50%. Она достигла 49,38%.

Специалисты ожидают, что потребительские цены в стране будут расти все медленнее. За следующий год инфляция должна упасть до 24%. А к концу 2026 года она опустится до чуть более чем 17%.

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