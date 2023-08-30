Вестник Кавказа

Туристов в Турции водили по несуществующим достопримечательностям

Туристов в Турции водили по несуществующим достопримечательностям
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В турецкой Каппадокии от гидов-мошенников пострадали иностранные туристы, в том числе россияне. Туристам обещали уникальные туры, а на деле водили их по несуществующим достопримечательностям.

В Турции некоторые иностранные путешественники столкнулись с мошенничеством со стороны экскурсоводов, информирует издание Turizm Güncel.

Мошенники предлагали туристам экскурсионные туры в Каппадокии, но не показывали обещанных достопримечательностей. Порой объекты, обещанные гидом, вовсе не существовали. Так, увидеть обещанный в рамках экскурсии город Гереме, туристы могли только издалека со смотровой во время короткой остановки. Экскурсии, на которых туристов завлекали древними руинами у долины Ихлара, сводились к тому, что людям показывали просто развалины, не имеющие исторической ценности. Обещая показать иностранцам подземные города Каппадокии, гиды везли их на склады и другие технические сооружения.

Настоящие достопримечательности туристам показывали мельком из окна автобуса.

Туристические власти Турции обеспокоены появлением новой мошеннической схемы, аферисты вредят имиджу страны и Каппадокии, бросают тень на всех гидов. Мошенников планируется строго наказывать.

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