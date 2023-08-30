Каппадокия – одно из самых популярных туристических направлений в мире. Монастырь Кешлик - крупнейший высеченный в скалах монастырь в Каппадокии – отличное место для знакомства с религиозным наследием этого турецкого региона.

Каппадокия - уникальное историческое и геологическое место Средиземноморья. Регион сочетает в себе богатую историю, необыкновенные природные ландшафты и невероятные археологические памятники. Стоит уделить поездке в эти края не один день, ведь увидеть предстоит многое.

Этот исторический регион известен своими высеченными в скалах отелями, подземными городами и одним из лучших мест в мире для полета на воздушном шаре. Одно из самых незабываемых здешних мест - монастырь Кешлик.

Что нужно знать о посещении монастыря

Монастырь Кешлик расположен примерно в 15 километрах к югу от местечка под названием Ургюп. Недалеко от религиозного комплекса находится водохранилище Дамса и городок Мустафапаша. Для посещения туристов монастырь открыт в период с апреля по ноябрь.

Монастырь Кешлик – самый большой монастырь в Каппадокии

В Каппадокии сосредоточено множество монастырей и церквей. Однако именно Кешлик всегда привлекает особенное внимание как один из древнейших монастырей, которые хорошо сохранились.

На территории монастыря Кешлик посетители могут увидеть несколько церквей, кухни, винодельню, источник святой воды, старинные кельи бывших монахов и священников и многое другое.

Кешлик мог вместить около 200 человек. Он работал на протяжении сотен лет, став в византийские времена крупным общинным монастырем. В тот период он уже был местом паломничества. Однако с уходом греков с этих земель территория монастыря была заброшена.

Позже он стал приютом для пастухов. В зданиях они жгли костры, чтобы согреться и приготовить пищу, а это стерло следы древних фресок на стенах и потолках.

С началом работы реставраторов в монастыре удалось частично восстановить исторические шедевры. Однако многие из них еще остаются под слоями многовековой копоти. Местные фрески относят к периоду иконоборчества. В некоторых местах даже видно несколько слоев фресок, которые буквально отражают различные периоды отношения к религиозным изображениям.

Обнаруженные фрески дали название одной из церквей, доступных для посещения на территории комплекса на сегодняшний день. Речь идет о Церкви Архангелов.

Также интересна церковь Святого Стефана, где можно увидеть изображения Тайной вечери, помещения Христа во гроб, Девы Марии, Адама и Евы.

На территории комплекса посетители могут увидеть бесконечные пещерные комнаты, бытовые помещения. Большое помещение столовой с колоннами сохранилось достаточно хорошо. Вокруг монастыря раскинулся яблоневый сад, который придает особую красоту этим краям летом и осенью. В саду расположен святой источник.