Вестник Кавказа

Интерес россиян к Турции в марте упал

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Главным туристическим направлением в марте этого года стал Египет. Турция входит в топ-5 направлений, но спрос на нее сейчас меньше, чем в марте 2024 года.

Стало известно, где россияне будут отдыхать в марте 2025 года, согласно данным системы поиска и бронирования "Слетать.ру", самое востребованное направление - Египет, передает АТОР.

Наибольший интерес туристы из РФ проявили к Египту - 25,5% всех поисковых запросов, ОАЭ - 18,6%, Таиланду - 17,1%, Турции и России.

При этом спрос на Турцию упал за год - с 12% в марте 2024 года до 8,6% сейчас.

Куда россияне покупали туры на март? На первом месте Египет, следом разместились Таиланд, ОАЭ, Россия и Турция - излюбленное россиянами направление замыкает пятерку с 7,3% от всех продаж.

При этом в марте прошлого года на втором месте после Египта по продажам стояла Россия, а Таиланд был третьим. Турция также замыкала пятерку популярных направлений, но ее доля была выше - 9%.

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