В Ташкенте горел торговый центр

Минувшей ночью пожар случился в торговом центре в Ташкенте. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными, пострадавших нет.

В столице Узбекистана в ночь с воскресенья на понедельник произошел пожар в торговом центре "Пойтахт" в Юнусабадском районе.

Сообщение о возгорании в ТЦ поступило в пожарную часть Ташкента в 01.20. На место огнеборцы прибыли уже в 01.24, а через 11 минут пожар был потушен.

При пожаре никто не пострадал.

Причины возгорания, а также нанесенный ущерб предстоит установить.