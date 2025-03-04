В Ташкенте горел торговый центр

Минувшей ночью пожар случился в торговом центре в Ташкенте. Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными, пострадавших нет.
В столице Узбекистана в ночь с воскресенья на понедельник произошел пожар в торговом центре "Пойтахт" в Юнусабадском районе.
Сообщение о возгорании в ТЦ поступило в пожарную часть Ташкента в 01.20. На место огнеборцы прибыли уже в 01.24, а через 11 минут пожар был потушен.
При пожаре никто не пострадал.
Причины возгорания, а также нанесенный ущерб предстоит установить.