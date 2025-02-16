Метро Ташкента оснастят тревожными кнопками

Важное нововведение скоро появится в Ташкентском метрополитене, сообщают узбекистанские СМИ. Там будут установлены тревожные кнопки, с помощью которых в случае необходимости пассажиры смогут оперативно попросить о помощи.

Тревожные кнопки будут размещены в Ташкентском метро, рассказали местные СМИ.

Они будут установлены на каждой станции. С помощью такой кнопки любой пассажир сможет очень быстро связаться с работниками метро, только голосом или по видеосвязи.

Все такие обращения будут автоматически записываться в единой системе, передает телеканал Toshkent.

Напомним, в конце февраля первые тревожные кнопки появились в районах Ташкента с криминальной обстановкой. Планируется, что после ее нажатия полиция и Нацгвардия приедет в срок до шести минут. Кроме того, при нажатии кнопки будет включаться запись, на которой будет фиксироваться обратившийся за помощью.