Вестник Кавказа

Метро Ташкента оснастят тревожными кнопками

Суперлуние
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Важное нововведение скоро появится в Ташкентском метрополитене, сообщают узбекистанские СМИ. Там будут установлены тревожные кнопки, с помощью которых в случае необходимости пассажиры смогут оперативно попросить о помощи.

Тревожные кнопки будут размещены в Ташкентском метро, рассказали местные СМИ.

Они будут установлены на каждой станции. С помощью такой кнопки любой пассажир сможет очень быстро связаться с работниками метро, только голосом или по видеосвязи.

Все такие обращения будут автоматически записываться в единой системе, передает телеканал Toshkent.

Напомним, в конце февраля первые тревожные кнопки появились в районах Ташкента с криминальной обстановкой. Планируется, что после ее нажатия полиция и Нацгвардия приедет в срок до шести минут. Кроме того, при нажатии кнопки будет включаться запись, на которой будет фиксироваться обратившийся за помощью.

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