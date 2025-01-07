В хадж отправятся более полутысячи паломников из КБР

Совершить большой хадж в святые для каждого мусульманина места в Саудовской Аравии в 2025 году планируют около 550 паломников из Кабардино-Балкарии – уже подано почти 500 заявок.

В конце весны 2025 года Кабардино-Балкария (КБР) отправит в хадж в Саудовскую Аравию в святые для каждого мусульманина места в Мекке и Медине свыше полутысячи паломников, сообщили организаторы паломничества в Северо-Кавказском федеральном округе.

Регион получил в этом году увеличенную квоту, и она уже почти вся исчерпана, рассказал уполномоченный от Духовных управлений мусульман Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии по вопросам хаджа Асхат Казаков, передает ТАСС.

"На сегодняшний день к нам поступило уже около 470 заявлений от жителей Кабардино-Балкарии, которые изъявили желание совершить хадж. Прием заявок мы ведем до 25 марта и, думаем, что к этому времени наберем необходимое количество"

- Асхат Казаков

В минувшем 2024 году регион получил всего 460 квот, и мест для всех желающих не хватило - в наступившем 2025 году республика получила уже 550 мест для паломников от Совета по хаджу при правительстве РФ.

Рассказали организаторы и о том, как будет организован хадж – все паломники отправятся в него по программе "комфорт", состоящей из авиаперелета из ближайшего аэропорта СКФО в Саудовскую Аравию и включающей в себя двухразовое питание и полное сопровождение паломников. Ожидается, что паломники из КБР вылетят в Мекку и Медину 25 мая, хадж обойдется им около 510 тыс рублей на человека.