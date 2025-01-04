Стала известна дата начала учений ВМС России, Ирана и Китая

В Иране назвали дату совместных военно-морских учений с Россией и Китаем – они стартуют во вторник, 11 марта, в районе иранского порта Чабахар и будут проходить в северной части Индийского океана.

Учения, организованные ВМС Ирана, пройдут в северной части Индийского океана у берегов юго-восточного портового города Ирана Чабахар: в них примут участие боевые корабли и суда обеспечения Военно-морских сил трех стран - России, Китая и Ирана, а также иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Морские военные маневры направлены на укрепление региональной безопасности, содействие многостороннему сотрудничеству и призваны показать возможности ВМС трех стран по защите мира во всем мире, обеспечению безопасности на море и созданию морского сообщества с общим будущим, говорится в сообщении, передает иранское информационное агентство Tasnim.

"Военно-морские силы Ирана, России и Китая также отработают учения по обеспечению безопасности международной морской торговли, борьбе с пиратством и терроризмом, обмену информацией о спасательных операциях на море и обмену оперативным и тактическим опытом"

- Tasnim

Также на морских боевых маневрах будут присутствовать стран-наблюдателей - Азербайджана, Казахстана, Катара, Ирака, ОАЭ, Омана, Пакистана, Шри-Ланки и ЮАР.