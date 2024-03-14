Касым-Жомарт Токаев принимает Серджо Матареллу

В Казахстане сегодня важное политическое событие - в Астану прибыл с визитом президент Италии Серджо Матарелла, высокого гостя в Международном аэропорту столицы встречал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Президент Италии Серджо Матарелла сегодня прибыл в Астану, в столичном Международном аэропорту его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, затем главы государств отправились в зал переговоров, сообщает Акорда.

В ходе встречи казахстанский лидер поделился с итальянским коллегой своими воспоминаниями о визите в Рим, отметив, что этот визит оказался чрезвычайно успешным, подчеркнул Токаев, передает Sputnik Казахстан.

"Между двумя государствами налажено очень тесное сотрудничество в различных областях. Многие итальянские компании работают на нашем рынке. Происходит бурный рост. Динамично развиваются и культурно-гуманитарные связи. Поэтому я считаю, что между нашими странами выстроены весьма прочные отношения"

- Касым-Жомарт Токаев

Президент Италии Серджо Маттарелла также высоко оценил нынешнее состояние связей между двумя странами, подчеркнув: сейчас у Казахстана и Италии превосходные отношения во всех сферах – политической, экономической, торговой и культурной, и у них есть огромный потенциал для их расширения.

Сейчас Италия занимает третье место среди крупнейших торговых партнеров Казахстана и входит в топ-5 крупнейших инвесторов в его экономику. По итогам прошлого года взаимный товарооборот двух стран составил около $20 млрд.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев совершал трехдневный визит в Италию 17 января минувшего 2024 года – в аэропорту Рима его встречали Минобороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. На следующий день Токаев провел встречи с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони, а также принял участие в круглом столе "Казахстан – Италия" и провел переговоры с главами итальянских компаний, а 19 января казахстанский лидер встретился с Папой Римским Франциском.