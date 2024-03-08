В Италии будут есть конину из Казахстана

В Риме состоялась встреча министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева с министром по делам предпринимательства и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.
Стороны обсудили расширение экономического партнерства. Экспортный потенциал Казахстана в Италию оценивается в $260 млн.
«Одним из перспективных товаров, который, по нашим прогнозам, будет пользоваться спросом на рынке Италии, является мясо конины. <...> Учитывая, что ежегодно Италия импортирует конину на сумму более $140 млн, казахстанские компании могли бы вполне успешно поставлять качественное мясо итальянским покупателям»
– Шаккалиев
На итальянский рынок Казахстан планирует поставлять не только органическую охлажденную конину, но и другие натуральные продукты, в том числе икру и мед.