Вестник Кавказа

В Италии будут есть конину из Казахстана

В Италии будут есть конину из Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан может обеспечить Италию органической кониной, а также медом и икрой. Перспективы взаимной торговли стороны обсудили в Риме.

В Риме состоялась встреча министра торговли и интеграции Казахстана Армана Шаккалиева с министром по делам предпринимательства и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.

Стороны обсудили расширение экономического партнерства. Экспортный потенциал Казахстана в Италию оценивается в $260 млн.

«Одним из перспективных товаров, который, по нашим прогнозам, будет пользоваться спросом на рынке Италии, является мясо конины. <...> Учитывая, что ежегодно Италия импортирует конину на сумму более $140 млн, казахстанские компании могли бы вполне успешно поставлять качественное мясо итальянским покупателям»

– Шаккалиев

На итальянский рынок Казахстан планирует поставлять не только органическую охлажденную конину, но и другие натуральные продукты, в том числе икру и мед.

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