Вестник Кавказа

Казахстан демонстрирует уверенный рост экономики

Завод ЖБИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономика Казахстана в нынешнем 2024 году показывает уверенный рост – особенно это заметно в реальном секторе, а также в сфере услуг, где лидируют строительство, транспорт и обрабатывающая промышленность.

С начала 2024 года рост экономики Казахстана составил 4,2%, сообщил министр национальной экономики страны Нурлан Байбазаров.

Наибольший рост показателей продемонстрировал реальный сектор экономики - 5,1%, а также сфера услуг – 3,5%, где особенно ощутим прогресс в строительстве, информационных технологиях, транспорте и складировании, неплохие результаты демонстрирует и обрабатывающая промышленность – ее рост составляет 7,4%, передает Trend.

Растут показатели металлургических предприятий и заводов металлообработки, химпрома, стройматериалов, легкой промышленности и мебельного производства.

Единственный минус – заметное снижение жилищного строительства в Алатауской, Мангистауской, Атырауской областях страны и в Алматы.

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