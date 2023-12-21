Токаев прилетел в Италию

Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Италию. В аэропорту его встретили министр обороны и представитель Папы Римского. Президент проведет переговоры с премьером.

Самолет с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым на борту приземлился в аэропорту Рима.

Главу государства встретили глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто и представитель Папы Римского Франческо Каналини. У трапа выстроилась рота Почетного караула.

У Токаева 18 января запланированы встречи с президентом страны Серджо Маттареллой и премьером Джорджей Мелони. В этот же день он примет участие в круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет переговоры с главами итальянских компаний.

Кроме того, 19 января казахстанский лидер встретится с Папой Римским Франциском.