Токаев приедет в Азербайджан

Казахстанский президент совершит в ближайшее время визит в Азербайджан. Он примет участие в церемонии открытия Центра детского творчества в Физули.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время приедет в Азербайджан, сообщил посол Казахстана в Баку Алим Байель.

Как заявил дипломат, глава государства намерен принять участие в открытии Центра детского творчества имени Курмангазы в городе Физули.

В марте прошлого года там был заложен фундамент Центра, строительством которого занимается Казахстан.