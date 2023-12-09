Токаев пообещал Казахстану "диктатуру закона" в 2024 году

Одним из первых на постсоветском пространстве с новогодними поздравлениями к своим гражданам сегодня обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Очерчивая контуры государственных планов на 2024 год, он заявил, что власти займутся установлением в республике "диктатуры закона и порядка".
"В новом году мы продолжим системные реформы, нацеленные на укрепление нашей государственности, повышение благополучия народа. Мы примем комплексные меры для утверждения в обществе диктатуры закона и порядка"
- Касым-Жомарт Токаев
Президент обратил внимание, что в ушедшем году в рамках этого курса уже была проделана большая работа. В частности, в собственность государства были возвращены ценные активы, ранее нелегально приватизированные – и эти активы используются властями с пользой для простых граждан.
Касым-Жомарт Токаев отметил значимый рост казахстанской экономики – на 4,9% и назвал действия властей строительство справедливости в Казахстане.
"Казахстан – государство равных возможностей для всех"
– Касым-Жомарт Токаев
Напомним, что еще осенью президент Казахстана объявил о курсе абсолютной нетерпимости властей по отношению к экстремизму в любых формах и бытовому вандализму.