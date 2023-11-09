Токаев: Казахстан настроен на сохранение связей с Россией

Президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил подход Астаны к взаимодействию с Москвой как к отношениям уровня стратегического партнерства и указал на необходимость продолжения российско-казахстанского сотрудничества с точки зрения национальных интересов РК.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев дал интервью Euronews, в котором подчеркнул, что события, происходящие на постсоветском пространстве и за его пределами, не помешают Астане остаться стратегическим партнером Москвы.

Токаев напомнил, что Казахстан не может понижать уровень отношений с Россией уже по географическим причинам – между государствами пролегает самая длинная наземная граница – и по историческим.

"У нас есть традиции сотрудничества, которые необходимо сохранить или, по крайней мере, не отказываться от них. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем продолжать сотрудничество"

– Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что не так давно в Казахстан прилетал президент России Владимир Путин, и его визит создал дополнительные стимулы для укрепления взаимодействия между Астаной и Москвой. Токаев подчеркнул, что Россия является выгодным партнером для Казахстана – и влиятельным государством, с которым необходимо поддерживать добрые отношения.

Также Токаев отметил, что внешнеполитической стратегией Казахстана остается диверсификация контактов – поэтому республика поддерживает позитивные связи и с соседями по Центральной Азии, и с Китаем, и с Западом.