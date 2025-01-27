Кондратьев призвал активизировать работу по уборке пляже Анапы

Несмотря на то, что власти делают все возможное для очистки от мазута черноморского побережья Кубани, этой работы недостаточно – чтобы обеспечить нормальную работу санаториев и детских лагерей в Анапе, нужно подключиться и депутатам.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сегодня выступил перед депутатами края, призвав их активизировать работу по поддержке санаториев и детских здравниц Анапы в преддверии высокого курортного сезона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Сегодня перед нами стоят серьезные вызовы, связанные с чрезвычайной ситуацией в Анапе и Темрюкском районе. Мы делаем все возможное для ликвидации последствий, вызванных крушением танкеров с нефтепродуктами"

- Вениамин Кондратьев

Губернатор отметил, что значительную помощь в принятии дополнительных мер по очистке побережья могут оказать депутаты, для чего народным избранникам следует проявить активную жизненную позицию, передает "АиФ-Юг".

Напомним, российское правительство приняло решение выделить дополнительные средства на решение проблемы с загрязнением мазута моря и пляжей Кубани и Крыма. На ликвидацию последствий ЧП из резервного фонда правительства направят еще почти 105 млн рублей, которые пойдут на приобретение биосорбента и новых боновых заграждений. Ранее на эти же цели было направлено 1,5 млрд рублей.