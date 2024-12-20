Названы самые востребованные зарубежные направления на майские праздники 2025

На май российские туристы в 2 раза увеличили бронирование отдыха в Турции, Египте и ОАЭ. Такие данные предоставили в РСТ.

Наиболее популярными зарубежными направлениями для отдыха на майские праздники в 2025 году стали Турция, Египет и ОАЭ: продажи туров подскочили вдвое в сравнении с 2024 годом, рассказали в РСТ, ссылаясь на данные туроператоров.

"По отдельным странам рост числа заявок двукратный. Например, в Турцию их стало в 1,8 раза больше, в Египет - в 2,3 раза, в ОАЭ – в 2 раза. Средняя продолжительность отдыха не изменилась - 7 ночей, как и глубина бронирования – она составляет практически три месяца"

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По их данным, в текущем году Таиланд сместил Абхазию с четвертого места по популярности у туристов.

В компании "Интурист" считают, что Турция займет первое место по востребованности на выходные в мае за счет открытия новых чартерных рейсов. Также, по их информации, путешественники стали чаще выбирать отдых в Абхазии: рост начался после окончания президентских выборов, на которых победил Бадра Гунба.

Помимо этого, востребованными направлениями у российских туристов остаются Узбекистан, Грузия и Армения.